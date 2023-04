Marché traditionnel Place du Foirail, 21 février 2024, Montfort-en-Chalosse.

Rendez-vous tous les mercredis matin à Montfort-en-Chalosse dans le sud des Landes. Sous la halle, vous aurez le choix : fruits, légumes, poissons, charcuterie, pâtisseries, plats à emporter… Que de gourmandises ! Puisque vous êtes là, pourquoi ne pas vous balader dans les rues de cette Bastide bâtie au 13ème siècle ? Suivez le circuit indiqué près de la Halle, il est également disponible à l’Office de tourisme Terres de Chalosse. Nous en profiterons pour vous présenter les incontournables, des adresses gourmandes et les balades à pied ou à vélo (sur place il y a la Voie Verte de Chalosse). Vous pouvez aussi découvrir la ville avec votre smartphone et l’application gratuite de géocaching Tèrra Aventura. Le départ est au Musée de la Chalosse, un domaine agricole qui reconstitue la vie au 19ème siècle. Prenez aussi le temps de le visiter pour comprendre nos Terres de Chalosse..

Place du Foirail Sous la halle

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Rendez-vous every Wednesday morning in Montfort-en-Chalosse in the south of the Landes. Under the market hall, you will have the choice: fruits, vegetables, fish, delicatessen, pastries, take-away meals… So many delicacies! Since you are here, why not stroll through the streets of this Bastide built in the 13th century? Follow the circuit indicated near the market hall, it is also available at the Tourist Office Terres de Chalosse. We will take the opportunity to show you the must-see places, gourmet addresses and walks or bike rides (on the spot there is the Voie Verte de Chalosse). You can also discover the town with your smartphone and the free geocaching application Tèrra Aventura. The start is at the Musée de la Chalosse, an agricultural estate that recreates life in the 19th century. Take the time to visit it too to understand our Chalosse lands.

Se reúnen todos los miércoles por la mañana en Montfort-en-Chalosse, en el sur de las Landas. Bajo el vestíbulo del mercado, tendrá la posibilidad de elegir: frutas, verduras, pescado, charcutería, pastelería, comida para llevar… ¡Cuántas delicias! Ya que está aquí, ¿por qué no dar un paseo por las calles de esta Bastide construida en el siglo XIII? Siga el circuito indicado cerca del vestíbulo del mercado, también está disponible en la Oficina de Turismo de Terres de Chalosse. Aprovecharemos para mostrarle los lugares imprescindibles, las direcciones gastronómicas y los paseos a pie o en bicicleta (está la Voie Verte de Chalosse). También puedes descubrir la ciudad con tu smartphone y la aplicación gratuita de geocaching Tèrra Aventura. El inicio es en el Museo de la Chalosse, una granja que recrea la vida en el siglo XIX. Tómese el tiempo de visitarla también para entender nuestras tierras de Chalosse.

Jeden Mittwochmorgen treffen Sie sich in Montfort-en-Chalosse im Süden des Departements Landes. In der Markthalle haben Sie die Wahl: Obst, Gemüse, Fisch, Wurstwaren, Backwaren, Gerichte zum Mitnehmen… So viele Leckereien! Wenn Sie schon einmal hier sind, warum spazieren Sie nicht durch die Straßen dieser im 13. Jahrhundert erbauten Bastide? Folgen Sie dem Rundgang, der in der Nähe der Halle angegeben ist. Er ist auch im Tourismusbüro Terres de Chalosse erhältlich. Wir nutzen die Gelegenheit, um Ihnen die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten, Adressen für Feinschmecker und Spaziergänge oder Radtouren vorzustellen (vor Ort gibt es den Voie Verte de Chalosse). Sie können die Stadt auch mit Ihrem Smartphone und der kostenlosen Geocaching-App Tèrra Aventura erkunden. Startpunkt ist das Musée de la Chalosse, ein landwirtschaftliches Anwesen, das das Leben im 19. Jahrhundert nachstellt. Nehmen Sie sich auch die Zeit, es zu besuchen, um unsere Terres de Chalosse zu verstehen.

