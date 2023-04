Rencontre avec un apiculteur 930 route de Pontonx, 31 octobre 2023, Montfort-en-Chalosse.

Michel Brettes aura plaisir à vous transporter dans le monde des abeilles. Vous découvrirez les ruches et le matériel pour la récolte. Dégustation offerte..

2023-10-31 à ; fin : 2023-10-31 17:00:00. EUR.

930 route de Pontonx Le Miel de Birountarère

Montfort-en-Chalosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Michel Brettes will have the pleasure of transporting you into the world of bees. You will discover the hives and the equipment for the harvest. Tasting offered.

Michel Brettes tendrá el placer de transportarle al mundo de las abejas. Descubrirá las colmenas y el equipo para la cosecha. Degustación ofrecida.

Michel Brettes wird es Freude bereiten, Sie in die Welt der Bienen zu entführen. Sie lernen die Bienenstöcke und das Material für die Ernte kennen. Eine Kostprobe wird angeboten.

