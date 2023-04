Vive les vacances : Briques en stock 480 chemin du Sala, 31 octobre 2023, Montfort-en-Chalosse.

De tes mains, confectionne une brique comme les chalossais du 19e. Tu vérifieras leurs solidités en visitant une maison du musée. Dès 3 ans..

2023-10-31 à ; fin : 2023-10-31 12:00:00. EUR.

480 chemin du Sala Musée de la Chalosse

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



With your hands, make a brick like the chalossais of the 19th century. You can check out their solidarity by visiting a house in the museum. From 3 years old.

Con tus manos, haz un ladrillo como los talossais del siglo XIX. Puedes comprobar su solidaridad visitando una casa del museo. A partir de 3 años.

Stelle mit deinen Händen einen Ziegelstein her, wie es die Chalosser im 19. Du kannst dich von ihrer Solidarität überzeugen, indem du ein Haus des Museums besuchst. Ab 3 Jahren.

