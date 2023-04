Vive les vacances : atelier Ta pâte à pain 480 chemin du Sala, 25 octobre 2023, Montfort-en-Chalosse.

Plonge les mains dans la pâte à pain et visite la maison des métayers. Avant de partir, récupère ton petit pain tout chaud. Dès 6 ans..

2023-10-25 à ; fin : 2023-10-25 12:00:00. EUR.

480 chemin du Sala Musée de la Chalosse

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Dip your hands in the bread dough and visit the tenant farmers’ house. Before you leave, get your hot bread roll. From 6 years old.

Mete las manos en la masa de pan y visita la casa del inquilino. Antes de irte, coge tu panecillo caliente. A partir de 6 años.

Tauche deine Hände in den Brotteig und besuche das Haus der Pächter. Bevor du gehst, hol dir dein frisch gebackenes Brötchen ab. Ab 6 Jahren.

