L’Art au Foirail Place Foch, 5 septembre 2023, Montfort-en-Chalosse.

Retrouvez des artistes avec leurs peintures, sculptures, photographies, mosaïques mais aussi de la littérature et de la musique..

2023-09-05 à ; fin : 2023-09-05 18:00:00. EUR.

Place Foch Sous la Halle

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Find artists with their paintings, sculptures, photographs, mosaics but also literature and music.

Encuentre artistas con sus pinturas, esculturas, fotografías, mosaicos, pero también literatura y música.

Finden Sie Künstler mit ihren Gemälden, Skulpturen, Fotografien und Mosaiken, aber auch Literatur und Musik.

