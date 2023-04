Visite privilège au Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala, 6 juin 2023, Montfort-en-Chalosse.

Avec son paysage vallonné et verdoyant, la Chalosse offre un autre visage des Landes. Dans un écrin de verdure, le Musée de la Chalosse présente un lieu authentique et accueillant, pour tous. La visite se terminera par une dégustation de vin de Chalosse..

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-06 17:00:00. EUR.

480 chemin du Sala

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



With its hilly and green landscape, Chalosse offers another face of the Landes. In a green setting, the Museum of Chalosse presents an authentic and welcoming place, for all. The visit will end with a tasting of Chalosse wine.

Con su paisaje montañoso y verde, Chalosse ofrece otra cara de las Landas. En un entorno verde, el Museo de Chalosse presenta un lugar auténtico y acogedor para todos. La visita finalizará con una degustación de vino de Chalosse.

Mit seiner hügeligen und grünen Landschaft bietet Chalosse ein anderes Gesicht der Landes. In einer grünen Oase präsentiert das Musée de la Chalosse einen authentischen und einladenden Ort für jedermann. Der Besuch endet mit einer Weinprobe aus Chalosse.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Terres de Chalosse