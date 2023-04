Vive les vacances : Billes en tête 480 chemin du Sala, 20 avril 2023, Montfort-en-Chalosse.

Avant de visiter le musée, fabrique tes propres billes en terre et apprends à jouer aux « canicas » comme les pitchouns du 19e siècle. Un jeu d’enfant pas si facile ! Dès 6 ans..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 12:00:00. EUR.

480 chemin du Sala Musée de la Chalosse

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Before visiting the museum, make your own clay marbles and learn to play « canicas » like the pitchouns of the 19th century. A child?s game that is not so easy! From 6 years old.

Antes de visitar el museo, fabrique sus propias canicas de arcilla y aprenda a jugar a las « canicas » como los pitchouns del siglo XIX. ¡Un juego de niños que no es tan fácil! A partir de 6 años.

Bevor du das Museum besuchst, stelle deine eigenen Murmeln aus Ton her und lerne, wie die Pitchouns im 19. Jahrhundert « Canicas » zu spielen. Ein nicht ganz einfaches Kinderspiel! Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Terres de Chalosse