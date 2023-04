Marché traditionnel Place des arènes, 15 avril 2023, Montfort-en-Chalosse.

Rendez-vous tous les samedis matin à Hinx en Chalosse, dans le sud des Landes. Les exposants vous font découvrir leurs produits et leurs plats à emporter. Lorsque votre panier est plein et bien à l’abri dans votre voiture, pourquoi ne pas enfiler vos chaussures de marche ? Depuis la mairie, empruntez la route du Port. Après quelques kilomètres, sur la gauche, faites une halte à l’ancien port de Hinx. Jadis, cet endroit était animé et le commerce allait bon train. Les galupes étaient entre autres chargées de vins et de grains. Ici, vous pouvez rejoindre le Sentier de l’Adour. Ce sentier peut également s’apprécier en VTT. A Hinx, vous pouvez également vous balader sur la Voie Verte de Chalosse, interdite aux véhicules motorisés. Soit vous allez vers Dax, soit vous continuez vers les Terres de Chalosse. Contactez l’Office de tourisme pour en savoir plus : patrimoine, saveurs, balades….

Place des arènes

Montfort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meet us every Saturday morning in Hinx en Chalosse, in the south of the Landes. The exhibitors make you discover their products and their take-away meals. When your basket is full and well protected in your car, why not put on your walking shoes? From the town hall, take the route du Port. After a few kilometres, on the left, stop at the old port of Hinx. In the past, this was a lively place and trade was going well. The galleys were loaded with wine and grain, among other things. Here you can join the Sentier de l’Adour. This path can also be enjoyed by mountain bike. In Hinx, you can also walk on the Voie Verte de Chalosse, which is forbidden to motorized vehicles. Either you go towards Dax, or you continue towards the Terres de Chalosse. Contact the Tourist Office to find out more: heritage, flavours, walks…

Reúnase con nosotros todos los sábados por la mañana en Hinx en Chalosse, en el sur de las Landas. Los expositores le mostrarán sus productos y sus comidas para llevar. Cuando la cesta esté llena y bien protegida en el coche, ¿por qué no ponerse los zapatos de paseo? Desde el ayuntamiento, tome la ruta del puerto. Tras unos kilómetros, gire a la izquierda y deténgase en el antiguo puerto de Hinx. En el pasado, este era un lugar muy animado y el comercio era rápido. Las galeras iban cargadas de vino y grano, entre otras cosas. Aquí puede unirse al Sentier de l’Adour. Este camino también se puede disfrutar en bicicleta de montaña. En Hinx, también se puede recorrer la Voie Verte de Chalosse, prohibida a los vehículos motorizados. Puede ir hacia Dax o continuar hacia las Terres de Chalosse. Póngase en contacto con la Oficina de Turismo para obtener más información: patrimonio, sabores, paseos…

Treffen Sie sich jeden Samstagmorgen in Hinx en Chalosse, im Süden der Landes. Die Aussteller bieten Ihnen ihre Produkte und Gerichte zum Mitnehmen an. Wenn Ihr Korb voll und gut in Ihrem Auto verstaut ist, warum ziehen Sie nicht Ihre Wanderschuhe an? Vom Rathaus aus nehmen Sie die Route du Port. Halten Sie nach einigen Kilometern auf der linken Seite am alten Hafen von Hinx an. Früher war dieser Ort belebt und der Handel lief auf Hochtouren. Die Galupen wurden unter anderem mit Wein und Getreide beladen. Hier können Sie sich dem Sentier de l’Adour anschließen. Dieser Weg kann auch mit dem Mountainbike genossen werden. In Hinx können Sie auch auf dem Voie Verte de Chalosse (Grüner Weg von Chalosse) wandern, der für motorisierte Fahrzeuge gesperrt ist. Entweder fahren Sie in Richtung Dax oder weiter in die Terres de Chalosse. Wenden Sie sich an das Fremdenverkehrsamt, um mehr zu erfahren: Kulturerbe, Geschmäcker, Spaziergänge…

