Anim’park jeux gonflables à Gamarde Arènes Montfort-en-Chalosse, samedi 17 février 2024.

Anim’park jeux gonflables à Gamarde Arènes Montfort-en-Chalosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

Pour la première fois à GAMARDE LES BAINS !

Anim’park le parc de jeux gonflables itinérant landais !

Venez découvrir un espace de jeux avec plus de 10 structures gonflables, un espace avec des jeux en bois, un stand gourmand pour les petits et grands… une mascotte de passage tous les jours dans notre parc pour le plaisir des plus petits

Venez passer une journée en famille ! Nos jeux sont adaptés au 3 à 12 ans mais nous avons réservé des jeux pour les 0 à 3 mois !

Gamarde les bains du 17 au 25 février inclus

Entrée 7€ enfants

-3 ans gratuit

Adultes gratuit

Ouvert de 14h à 18h30

Horaires visibles sur notre page Facebook Anim’park

Centre de vacances, centre de loisirs prix spécial groupe 05 33 04 09 76

EUR.

Arènes Arènes de Gamarde les bains

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine gestion.tournee@animpark.fr



L’événement Anim’park jeux gonflables à Gamarde Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Terres de Chalosse