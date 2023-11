EXPOSITION ARTISANALE Montfort Doué-en-Anjou Catégories d’Évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire EXPOSITION ARTISANALE Montfort Doué-en-Anjou, 18 novembre 2023, Doué-en-Anjou. Doué-en-Anjou,Maine-et-Loire L’association Empreintes de Montfort Doué en Anjou organise son « Exposition Artisanale »..

Montfort

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Empreintes de Montfort Doué en Anjou association organizes its « Craft Exhibition ». La asociación Empreintes de Montfort Doué en Anjou organiza su « Exposición de Artesanía ». Der Verein Empreintes de Montfort Doué en Anjou organisiert seine « Exposition Artisanale » (Kunsthandwerksausstellung).

