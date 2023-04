Escapade en forêt de Cerisy, au rythme des chevaux L’embranchement, 26 juillet 2023, Montfiquet.

Profitez d’une balade attelée au rythme des chevaux pour découvrir la forêt de Cerisy. De nombreuses particularités vous seront dévoilées : la forêt de Cerisy et sa gestion en réserve naturelle, la faune et la flore forestière. Cette agréable escapade fera une halte à l’étang du Titre, appelé aussi la mare aux biches. Vous apprécierez le calme de cet étang où grenouilles, crapauds et tritons s’y épanouissent.

(10km/2h30) – Niveau 1.

2023-07-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-26 12:30:00. .

L’embranchement Maison de la Forêt

Montfiquet 14490 Calvados Normandie



Take advantage of a horse-drawn carriage ride at the rhythm of the horses to discover the forest of Cerisy. Many particularities will be revealed to you: the forest of Cerisy and its management in natural reserve, the fauna and the forest flora. This pleasant escapade will make a stop at the pond of the Title, also called the pond with the hinds. You will appreciate the calm of this pond where frogs, toads and newts flourish.

(10km/3h) – Level 1

Aproveche un paseo a caballo para descubrir el bosque de Cerisy. Descubrirá muchas particularidades: el bosque de Cerisy y su gestión como reserva natural, la fauna y la flora del bosque. Esta agradable escapada incluirá una parada en el Etang du Titre, también conocido como el Mare aux Biches. Apreciará la calma de este estanque donde florecen ranas, sapos y tritones.

(10km/2h30) – Nivel 1

Entdecken Sie den Wald von Cerisy auf einer Fahrt mit Pferden. Sie werden zahlreiche Besonderheiten entdecken: den Wald von Cerisy und seine Verwaltung als Naturreservat, die Fauna und Flora des Waldes. Auf diesem angenehmen Ausflug machen Sie Halt am Étang du Titre, auch Mare aux biches genannt. Sie werden die Ruhe dieses Teichs genießen, in dem Frösche, Kröten und Molche gedeihen.

(10km/2:30h) – Stufe 1

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité