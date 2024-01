Atelier famille »Bois, mares et prairies de la forêt de Cerisy » L’EMBRANCHEMENT Montfiquet, vendredi 8 mars 2024.

Atelier famille »Bois, mares et prairies de la forêt de Cerisy » L’EMBRANCHEMENT Montfiquet Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 14:30:00

fin : 2024-03-08 16:30:00

La forêt de Cerisy compte de nombreuses espèces animales et végétales, qui se rencontrent dans les bois, les prairies ou encore dans les mares. Partez à la découverte de certaines d’entre elles en explorant la nouvelle exposition de la Maison de la Forêt et la forêt de Cerisy ; puis terminez votre voyage avec un atelier créatif. Réservation obligatoire-places limitées.

L’EMBRANCHEMENT D572

Montfiquet 14490 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr



L’événement Atelier famille »Bois, mares et prairies de la forêt de Cerisy » Montfiquet a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Isigny-Omaha