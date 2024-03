MONTFERRIER-SUR-LEZ Lycee Saint Joseph Pierre Rouge Montferrier-sur-Lez, samedi 6 juillet 2024.

MONTFERRIER-SUR-LEZ Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 6 – 19 juillet Lycee Saint Joseph Pierre Rouge 1132 € transport possible de PARIS et de différentes villes. (Nous sommes à votre disposition)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T09:30:00+02:00 – 2024-07-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-19T00:00:00+02:00 – 2024-07-19T18:30:00+02:00

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Notre centre de Montferrier-sur-Lez bénéficie des atouts d’une région où se mêlent avec harmonie sites touristiques et sportifs, manifestations artistiques et culturelles. Situé à proximité de Montpellier, il bénéficie d’un environnement privilégié où se conjuguent harmonieusement la mer, la campagne et les reliefs du pays. Tout est là pour passer des vacances de rêve sans subir l’affluence touristique estivale.

• PARIS 765 km

• MONTPELLIER 11 km

NOTRE MAISON : Implanté au coeur du vallon agricole de Baillarguet, notre centre possède un aménagement paysagé de qualité. Tout neuf, ce bel établissement moderne est très bien équipé. Chambres de 2 à 3 lits spacieuses munies de nombreux rangements, sanitaires bien agencés, nombreuses salles d’activités, salles informatiques, tables de ping-pong, babyfoot, des terrains de basket et un large terrain extérieur entièrement clos et très protégé.

NOTRE PROJET : Un projet axé sur la mer Méditerranée, mais pas uniquement. De l’aquatique oui, mais également des activités “fun” telles que le karting, les animations sportives, les veillées,… Sans oublier la découverte de l’Hérault, sa culture, ses richesses et ses attraits. Un programme riche et varié pour des vacances du même tonneau.

LES ACTIVITES : Un programme adapté à la tranche d’âge!

> 6/11 ans – AQUA FUN

Voile – Hardi moussaillon ! Pratiquée sur une mer Méditerranée si agréable l’été.. De quoi faire naître des vocations ! (2 séances)

Découverte du Parc Zoologique et de la Serre Amazonienne de Montpellier, une pléiade de découvertes ludiques…

Labyrinthe de Maguelone – Dans un labyrinthe géant, les jeunes devront déchiffrer des codes, résoudre des énigmes et franchir des portes afin de sortir en grands vainqueurs (1 sortie).

Baignades au Lac de Crès – Un rafraichîssement de proximité immédiat !

Centre Aquatique – Au programme : jeux d’eau, glissades et rires (pentagliss, toboggans, piscines et plaisirs…). Une journée d’eau festive…

Accrobranches – Se divertir dans les arbres à l’abri du soleil sur un site exceptionnel par sa diversité… (1 séance)

Mer / Plage – Baignades à volonté avec la complicité du soleil et du drapeau vert.

Excursions – Une journée à Saint-Guilhem-le-Désert, village pittoresque situé près de Montpellier, qui pourra être le lieu d’une course d’orientation à rebondissements.

Course d’Orientation – Nos jeunes apprendront à se repérer dans l’espace pour découvrir de façon ludique le village médiéval de Montferrier-sur-Lez, son château, son aqueduc,…

Activités Manuelles, Sportives ou Artistiques – Jeux d’intérieur et de plein air, découverte de la nature, faune et flore, activités manuelles, expression corporelle, foot savon, animations exceptionnelle,... Et manifestations locales !!!

Soirées – Tous les soirs, suivant la fatigue des enfants, une veillée calme ou plus active sera organisée…

Lycee Saint Joseph Pierre Rouge 34980 MONTFERRIER SUR LEZ Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie

