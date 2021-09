Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Montferrand, la cité fortifiée – Ateliers de médiation culturelle – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Montferrand, la cité fortifiée – Ateliers de médiation culturelle – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand, 17 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Montferrand, la cité fortifiée – Ateliers de médiation culturelle – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-17 – 2021-09-17 Dans les Écoles de Montferrand (réservé aux scolaires)

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Le vendredi des journées européennes du patrimoine est traditionnellement réservé aux actions en faveur des scolaires, afin de leur faire découvrir et apprécier le patrimoine qui les entoure, pour qu’ils puissent créer, protéger et promouvoir demain. +33 4 73 42 63 76 dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Dans les Écoles de Montferrand (réservé aux scolaires) Ville Clermont-Ferrand lieuville 45.7892#3.11472