Livr’esse Montferrandaise Montferrand-du-Périgord, 8 septembre 2023, Montferrand-du-Périgord.

Montferrand-du-Périgord,Dordogne

Fête du livre avec pour thème les sports et la convivialité. Il s’agit de la deuxième édition de cette fête. La première, en 2020, était sous le signe de la citoyenneté avec en parallèle la rencontre du Président François Hollande avec les adolescents du secteur.

Cette année à la suite du salon des exposants et des animations littéraires et sportives destinées à tous, la soirée se poursuivra avec la projection sur grand écran de la cérémonie d’ouverture de la coupe du monde de rugby et le match « France-Nouvelle Zélande ».

Les exposants sont des éditeurs et des auteurs locaux..

Montferrand-du-Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A book festival with the theme of sports and conviviality. This is the second edition of the festival. The first, in 2020, was dedicated to the theme of citizenship, and included a meeting between President François Hollande and local teenagers.

This year, following the exhibitors? fair and literary and sporting events for all, the evening will continue with the big-screen projection of the Rugby World Cup opening ceremony and the « France-New Zealand » match.

Exhibitors include local publishers and authors.

Un festival del libro sobre el tema del deporte y la convivencia. Esta es la segunda edición del festival. La primera, en 2020, estuvo dedicada al tema de la ciudadanía, e incluyó un encuentro entre el Presidente François Hollande y adolescentes locales.

Este año, tras la exposición de los expositores y los actos literarios y deportivos para todos, la velada continuará con la proyección en pantalla gigante de la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Rugby y del partido Francia-Nueva Zelanda.

Los expositores son editores y autores locales.

Buchfest mit dem Thema Sport und Geselligkeit. Es handelt sich um die zweite Ausgabe dieses Festes. Die erste Veranstaltung im Jahr 2020 stand im Zeichen der Staatsbürgerschaft, als Präsident François Hollande mit Jugendlichen aus der Gegend zusammentraf.

In diesem Jahr wird der Abend im Anschluss an die Ausstellermesse und die literarischen und sportlichen Animationen für alle mit einer Großbildprojektion der Eröffnungszeremonie der Rugby-Weltmeisterschaft und dem Spiel « Frankreich gegen Neuseeland » fortgesetzt.

Bei den Ausstellern handelt es sich um lokale Verleger und Autoren.

