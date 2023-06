Stage Germe de Clown : Le clown pointe son nez Montferrand-du-Périgord, 13 août 2023, Montferrand-du-Périgord.

Montferrand-du-Périgord,Dordogne

Un stage pour découvrir – ou re-découvrir – les premiers émois de clown. Etre en contact avec l’émotion présente, sans raconter d’histoire, en laissant vivre ce qui est là, ici et maintenant. Se laisser surprendre. Vivre un moment précieux d’’expression dans le respect de soi et des autres. C’est toujours la première fois. Aujourd’hui n’est pas la répétition d’hier..

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 18:00:00. EUR.

Montferrand-du-Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A workshop for discovering – or re-discovering – the first stirrings of clowning. Get in touch with the emotion that’s there, without telling a story, by letting what’s there live, here and now. Let yourself be surprised. Experience a precious moment of self-expression that respects yourself and others. It’s always the first time. Today is not a repetition of yesterday.

Un taller para descubrir – o redescubrir – los primeros impulsos del clown. Estar en contacto con la emoción que está ahí, sin contar una historia, dejando vivir lo que está ahí, aquí y ahora. Déjese sorprender. Vive un momento precioso de autoexpresión respetándote a ti mismo y a los demás. Siempre es la primera vez. Hoy no es una repetición de ayer.

Ein Workshop, um die ersten Gefühle eines Clowns zu entdecken – oder wiederzuentdecken. In Kontakt mit der gegenwärtigen Emotion sein, ohne eine Geschichte zu erzählen, indem man das leben lässt, was da ist, hier und jetzt. Sich überraschen lassen. Einen kostbaren Moment des Ausdrucks erleben, in dem man sich selbst und die anderen respektiert. Es ist immer das erste Mal. Heute ist nicht die Wiederholung von gestern.

