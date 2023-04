Exposition personnelle du peintre Hugues Boucry galerie « rendez-vous », 19 avril 2023 10:00, Montfaucon.

La galerie « Rendez-vous » vous propose l’exposition personnelle du peintre Hugues BOUCRY

L’exposition sera composée d’une quarantaine de toiles du peintre. 19 avril – 14 mai 1

http://www.g-rdv.com

Rencontre avec Hugues Boucry,

A la première vision de son travail, ce sont des couleurs chaudes et chatoyantes qui sont venues me caresser le regard. La manifestation de son énergie est présente dans toute son œuvre, le reflet-même de sa personnalité.

En contemplant ses œuvres, l’une après l’autre, je me pris à m’imaginer dans un bain d’émotions harmonisées par le peintre Boucry, si doux, si tendre et si généreux. Le partage de son monde imaginaire à la galerie « Rendez-vous » est devenu une évidence, comme un cadeau offert aux amateurs d’art de notre région.

Hugues Boucry est un artiste autodidacte d’un style impressionniste fauviste proche de la nature.

Dans son enfance il commença par le dessin au crayons et au fusain, le point de départ d’une histoire d’amour artistique qui ne s’est jamais altérée.

A 20 ans, Hugues débute sa palette avec les couleurs primaires. Puis il construit un foyer, s’investit pleinement dans sa vie familiale. La passion couve… Lorsque ses enfants s’émancipent, vers quarante ans, la peinture s’impose de plus belle comme une évidence dans sa vie. Il reprend les pinceaux en parallèle de son travail d’infographiste dans une association sociale et culturelle dédiée aux centres hospitaliers de France où il officie comme directeur artistique, sans prétendre aux talents artistiques… Hugues conseille.

En 2018, il fait ses premières expositions personnelles, après cinq ans de travaux confidentiels. Car dans un premier temps, ce fut un exutoire avant tout, sans ambition, une petite fenêtre sur l’imaginaire d’où notre oisillon s’envolait, un besoin vital à ses yeux.

De nos jours, il flirte avec l’abstrait expressionniste comme un oiseau libre, ses coups de pinceau, comme des battements d’ailes, sont aussi précis qu’harmonieux dans leur finesse. Son vol nous fait voyager au-delà des styles. Hugues expérimente et partage sa version de la liberté dans une poésie aussi fine que la pointe de ses plumes. Les émotions abstraites voyagent entres les plans, les motifs, puis le léger souffle nous emporte à notre tour.

