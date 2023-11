Exposition collective de fin d’année de la galerie d’art Rendez-vous Galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon, 1 novembre 2023 10:00, Montfaucon.

Pour la seconde année consécutive le collectif se réunit enrichi de nouveaux artistes pour vous proposer plus de 100 œuvres et 12 démarches atypiques. 1 novembre – 9 décembre 1

http://g-rdv.com

L’association Rendez-Vous a vocation de soutenir le projet de galerie d’art éponyme située au sein du hameau des Gillotins à Montfaucon, dans l’Aisne. Son but est de favoriser les échanges et le partage entre personnes s’investissant dans le milieu artistique.

Que nous soyons artiste, amateur d’art ou simple curieux en recherche d’un échange culturel, nous aspirons à découvrir et à user d’espaces dédiés à l’exposition des travaux et à leur mise à disposition du public. Demeurer un lieu de rencontre et de rendez-vous entre passionnés de création est la raison d’être de ce site octroyant des horaires d’ouverture élargis et répondant aux disponibilités de chacun.

L’association Rendez-Vous est née de la volonté de pérenniser cette dynamique.

En effet, recevoir un artiste, échanger avec lui autour de son œuvre et de sa démarche nous amène à enrichir notre expérience personnelle, l’artiste exposant nous proposant à la fois un don de sa personne et de son œuvre.

Bien que tout artiste apprécierait de recevoir le soutien personnel d’un amateur d’art averti, il est complexe d’accompagner, seul et directement, la démarche de chaque artiste, ce que peut permettre un espace où chacun peut agir à la mesure de ses possibilités, au nom de notre passion commune.

La galerie d’art Rendez-vous ne prend aucune commission sur la vente directe d’œuvres pour la simple raison que ce modèle est inopérant… Il est impossible dans le sud de l’Aisne, et même au sein de zones plus urbanisées, de re-créer un modèle économique désormais frappé d’obsolescence… Le tsunami Internet a laissé place nette à un marché de l’art qui étouffe l’art émergent. Si l’accès virtuel à l’œuvre éveille les sens, le ressenti réel conditionne la rencontre avec l’œuvre.

La galerie ne demande aucune participation financière aux artistes venant souvent de loin proposer leurs travaux, hormis l’impression de flyers, les frais de vernissage et de transport. La conséquence directe de ce reste à charge pour l’artiste est d’en dissuader certains de venir exposer et de priver la galerie des démarches les plus innovantes.

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons tous à participer à un collectif valorisant des démarches artistiques atypiques et affirmées et nourrissant le cercle culturel du sud de l’Aisne.

Les projets défendus par la galerie sont audacieux et isolés dans l’objectif assumé de donner de la visibilité aux minorités émergentes, aux démarches desquelles toute l’énergie de l’artiste se déploie au service de l’innovation, non de sa promotion.

En effet, l’essence de la galerie réside dans la recherche expérimentale artistique : tout sujet dont l’artiste démontre l’intérêt peut être soutenu et exploré.

Les sujets d’art actuel privilégiés sont : la nature, l’art animalier, la psychologie, la philosophie et le cosmos. Tout artiste désirant adhérer puis s’écarter de cette ligne éditoriale détient cette ouverture s’il défend son point de vue.

Nous proposons un lieu où vous pouvez apporter votre projet et l’exposer. Ou tout simplement aider des personnes à exposer leur projet artistique. La galerie est ouverte à tous les amateurs d’art qui souhaitent s’inscrire dans cette dynamique.

Christel Maus peintre psychologique,

Didier Bonnot peintre figuratif abstrait,

Franco Cossutta peintre cosmomorphiste,

Gilbicha peintre céramiste,

Hugues Boucry peintre végémorphiste,

Josiane Guitard-Leroux plasticienne de cheveux,

Jean-François Millan peintre impressionniste,

Jean-Pierre Renard sculpteur sur carton,

Marie-Françoise Geslin peintre végémorphiste,

Pascale Abadie peintre animalière,

Pascal Py photographe d’insectes,

Sculi sculpteur cosmomorphiste,

L’exposition a lieu du 25/10 au 10/12/2023, de 10h à 18h, tous les jours, au hameau les Gillotins 02540 Montfaucon.

L’entrée est libre et gratuite.

Le vernissage est programmé le 04/11/2023 à 15h00.

Réservation obligatoire à e@g-rdv.com, la jauge étant limité à 50 personnes.

Pour plus d’information, merci de vous rendre sur www.g-rdv.com

Texte de Chloé Devaux secrétaire de l’association

Galerie d’art « Rendez-vous » Les gillotins Montfaucon 02540 Aisne