Exposition de peinture et sculpture de l'artiste Didier Bonnot Galerie d'art « Rendez-vous » Montfaucon 30 août – 23 septembre

Pour plus d’informations : g-rdv.com 30 août – 23 septembre 1 La galerie d’art « Rendez-vous » vous propose l’exposition du peintre et sculpteur Didier Bonnot du 30/08 au 24/09/2023 , aux Gillotins 02540 Montfaucon. L’exposition se compose de 30 de toiles -peintures à l’huile-, -encre sur papier- et de 20 sculptures en lévitation. La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 18h, l’entrée libre et gratuite. Pour plus d’informations : g-rdv.com Article : Approchant la soixantaine, Didier Bonnot est un artiste autodidacte et pluridisciplinaire qui pratique la peinture, la photographie, la sculpture et propose des installations. Didier a retenu l’attention d’entreprises – Thales, Vincy …- qui le soutiennent. Il vit et travaille à Versailles. Cependant,son œuvre est régulièrement exposée à travers le monde :Japon, USA, Grèce … Son travail interroge les frontières ténues entre réalité et fiction, délimitées par des contours floutés. Didier repousse ces frontières aux confins de son œuvre, transcendant la simple représentation visuelle qui nous conduit aux profondeurs de l’esprit de l’artiste. Son œuvre peut être définie par l’oxymorique figuratif – abstrait. Dans l’exposition présentée à la galerie d’art Rendez-vous, Didier propose un travail récent post Covid, nommé Explosion Florale dans un esprit de retour à la vie, besoin de couleurs, besoin de nature, besoin de respirer, besoin de joie… Cette série est très conjoncturelle. Fin de la pandémie, retour à la vie. Elle se compose de plus d’une trentaine d’œuvres de petits et grands formats réalisées à l’huile et à l’encre sur papier. Son dessein de réaliser des fleurs, des multitudes de fleurs en vue de provoquer une immersion dans un monde floral et coloré apparaît simple. Néanmoins, le thème de la fleur n’est pas traité de façon hyperréaliste : l’amoncellement invite à l’immersion à partir de laquelle naissent fiction et émotion. La galerie a également proposé à Didier Bonnot de nous faire découvrir un de ses travaux de sculpture au travers une série d’une vingtaine crânes d’animaux revisités par l’artiste et détournés. Le titre de la série est Parées à s’envoler. Nous n’évoquerons pas plus avant le sujet et son explication : ils sont à découvrir à la galerie d’art Rendez-Vous. Galerie d’art « Rendez-vous » Les gillotins Montfaucon 02540 Aisne Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Aisne, Montfaucon Autres Lieu Galerie d'art "Rendez-vous" Adresse Les gillotins Ville Montfaucon Departement Aisne Lieu Ville Galerie d'art "Rendez-vous" Montfaucon

