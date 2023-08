Exposition de peinture et sculpture de l’artiste Didier Bonnot Galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon Catégories d’Évènement: Aisne

La galerie d'art « Rendez-vous » vous propose l'exposition du peintre et sculpteur Didier Bonnot.

Pour plus d’informations : g-rdv.com 30 août – 23 septembre 1 La galerie d’art « Rendez-vous » vous propose l’exposition du peintre et sculpteur Didier Bonnot du 30/08 au 24/09/2023 , aux Gillotins 02540 Montfaucon.

L’exposition se compose de 30 de toiles -peintures à l’huile-, -encre sur papier- et de 20 sculptures en lévitation.

La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 18h, l'entrée libre et gratuite Pour plus d'informations : g-rdv.com

