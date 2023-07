Abondance Galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon, 12 juillet 2023 10:00, Montfaucon.

Abondance Galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon 12 juillet – 26 août

Exposition de dessins et de sculptures 12 juillet – 26 août 1

http://g-rdv.com

La galerie d’art « Rendez-vous » vous propose l’exposition de la peintre argentino-italienne Jazmin Amigo du 12/07 au 27/08/2023, aux Gillotins 02540 Montfaucon.

L’exposition se compose de 33 toiles conçues à l’aide de techniques mixtes : aquarelle, acrylique, collage sur le thème de l’abondance, et

soutenue par l’exposition du sculpteur JM Benoist en extérieur et intérieur de la galerie.

La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 18h, l’entrée est libre et gratuite.

Le finissage des deux expositions en présence des artistes à lieu le dimanche 27 août 2023 à 11h30, nous vous remercions de préciser votre venue à cette occasion à l’adresse électronique : e@g-rdv.com

Pour plus d’informations : g-rdv.com

Petite présentation :

Une exposition sous le signe de l’abondance

En 2018, Jazmin Amigo quitte son Argentine natale pour suivre son amour Marco. Le couple s’arrête arrive en Sicile où Jazmin accède à la nationalité italienne. Elle rejoint ensuite Florence pour 18 mois car le travail y est mieux rémunéré.

C’est alors qu’en parallèle de son activité de serveuse, elle découvre la fondation « Art with Love » des artistes Stephen Ninnes and Leticia Francini et rencontre d’autres passionnés d’art en participant à des ateliers entièrement gratuits. En ce lieu, Jazmin se connecte avec l’art plastique et retrouve un équilibre perdu depuis son départ d’Argentine où elle pratiquait la danse orientale et exerçait le métier d’infographiste …

Malheureusement le Covid apparaît. A l’issue de la première vague le couple décide de quitter l’Italie pour Nantes, car ils ont très mal vécu les restrictions dûes à l’épidémie.

A Nantes, Jazmin est employée chez un grossiste de fleurs à l’occasion du pic d’activité de la fête des mères… Son recruteur n’était pas regardant à la qualité du CV. Elle y confectionne des bouquets le jour et pratique l’art pendant son temps libre, inspirée par les fleurs et la nature.

Les amoureux restent deux ans à Nantes, le contrat de Jazmin se trouvant systématiquement reconduit, sans aucun doute en raison de la mise au service de son employeur de ses qualités d’être passionné et professionnel – telle une artiste -.

Actuellement Jazmin a 31 ans, vit et exerce à Lyon les métiers de dessinatrice et fleuriste dans un magasin à taille humaine cette fois…Rencontre fortuite avec ce secteur d’activité, une nouvelle fois en lien avec la fête des mères.

La production actuelle de Jazmin est orientée vers les portraits de femmes en relation avec la nature. Dans sa perception intime, la femme et la nature sont synonymes : ses peintures appellent à faire acte de conscience et à reprendre contact avec Gaia, la Terre Mère, la Nature.

Sa peinture est méditative. S’en émane une paix intérieure éloignée de la technologie numérique et des écrans informatiques. Ses personnages se font recoloniser par les éléments les plus essentiels à la vie.

Jazmin Amigo travaille majoritairement avec des aquarelles, des acryliques, des crayons et aussi des fleurs séchées collées sur papier.

La galerie d’art « Rendez-vous » vous présente 33 de œuvres de l’artiste, nées d’un processus en constante évolution.

Compte instagram : @laflorartista

Galerie d’art « Rendez-vous » Les gillotins Montfaucon 02540 Aisne