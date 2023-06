Paysages intérieures Galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon, 14 juin 2023 10:00, Montfaucon.

La galerie d’art « Rendez-vous » vous propose l’exposition de la graveuse Carole Beugniet du 14/06 au 09/07 , aux Gillotins 02540 Montfaucon.

L’artiste graveuse Lilloise Carole Beugniet diplômée des beaux arts et lauréate de nombreux prix, nous propose une composition d’œuvres élaborées essentiellement à partir de gravures et d’estampes numériques.

A travers le dessin, l’estampe traditionnelle et numérique,la photographie, Carole Beugniet développe ses recherches autour de l’idée du paysage, qu’il soit révélé d’une nature existante ou imaginaire, de mémoire d’architectures, d’un coin de jardin…

A travers ce sujet, elle interroge la pratique de l’estampe, de l’image imprimée et de ses supports papiers qu’elle soumet à l’expérimentation des techniques, formes et installations.

Carole récolte sa matière avec des croquis in situ, et crée ainsi une accumulation d’images et d’impressions. Elle opère une sorte de récolement de formes et de lignes à partir desquelles elle réalise ensuite des compositions en estampe numérique telles des partitions afin de créer ses interprétations d’un paysage.

Un langage qu’elle modifie continuellement par des allers-retours entre les procédés les plus traditionnels et novateurs. Nous y retrouvons des touches de crayons de couleur et d’aquarelle.

Carole tisse ses paysages devenus ses vers et strophes d’une composition sensible qu’elle nous offre. Carole change les formats pour que nous puissions mieux appréhender la lecture, que nous plongions dans son texte pictural de grands formats, puis nous empruntons ce que nous pouvons identifier comme des frises : le cadre longiligne devient notre courbe faisant osciller notre imagination.

Cette exposition nous immerge au milieu de cartes poétiques, elle fait naître en nous notre chemin par l’appropriation des paysages que l’artiste Carole Beugniet confectionne entre abstraction et figuration, l’artiste créé une expérience aux multiples rêves dans nos paysages intérieurs.

Le collectif de la galerie d’art « Rendez-vous » vous propose de découvrir ce travail sur papier d’art à la fois très élaboré et accessible dans un accrochage initiatique proche de l’installation.

Galerie d’art « Rendez-vous » Les gillotins Montfaucon 02540 Aisne