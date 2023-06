La passion d’une vie Galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon, 13 juin 2023 10:00, Montfaucon.

La galerie d’art « Rendez-vous » vous propose l’exposition du sculpteur JM Benoist du 02/06 au 30/08 , aux Gillotins 02540 Montfaucon.

Pour plus d'informations : g-rdv.com

C’est dès son adolescence que JM Benoist eu sa révélation pour le travail de la pierre. Son voisin tailleur de pierre l’a initié au métier puis son choix de vie fut naturellement vers cet élément.

Passionné, il s’inscrit aux beaux arts d’Angers qu’il rejoint les soirs de la semaine, il se perfectionne au modelage, au croquis. L’artiste a appris à façonner ses formes avant de les réaliser.

En 2012 d’une carrière de tailleur de pierre, JM prend le risque de la sculpture. Il arrête son entreprise de 6 salariés pour se renouveler complètement et travailler seul dans une structure qui correspond à ses rêves, toute-fois il poursuit la taille de pierre à mi-temps.

En 2022, Le sculpteur Benoist s’inscrit à la maison des artistes, retraité de la taille de pierre.

Retraité, non c’est définitivement son billet pour la pure création que notre jeune homme dans l’âme et de vigueur compte bien exprimer à son paroxysme.

Le sculpteur propose ses formes taillées dans le marbre surmontées sur des ferronneries d’art qu’il réalise lui même. Les marbres sculptés proviennent des carrières de Carrare, Alicante, Arabescato… des pierres de prestige comme posées en lévitation dans un bain de lumière. A chaque moment de la journée leur rayonnement est changeant telle une toile de Monet.

Déjà auteur de nombreuses expositions dans les parcs, notamment autour des châteaux de la Loire, JM Benoist est d’une notoriété qui ne cesse de s’étendre, il est créateur d’une œuvre originale rendant la pierre propice au voyage et fait circuler le soleil dans l’antre de la matière.

Un spectacle inoubliable visible à la galerie d’art « Rendez-vous ».

Galerie d’art « Rendez-vous » Les gillotins Montfaucon 02540 Aisne