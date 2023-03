Balade « arbres je vous aime » Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Balade « arbres je vous aime », 19 avril 2023, Montfaucon-en-Velay

2023-04-19 – 2023-04-19

De 14h à 17h – Jardin Mirandou

Madeleine vous guidera à la découverte des 5 géants du coin : le grand CHÊNE, le grand HÊTRE, le grand ÉRABLE, le grand HOUX et le grand SEQUOIA. Boucle 10 kms.

participation libre

Réservation 06 32 73 35 01 tourisme@paysdemontfaucon.fr https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ Montfaucon-en-Velay

