Montfaucon, le vendredi 17 septembre à 18:00

Randonnée découverte des hauteurs de Monfaucon. Sur un circuit de 5 km, seront découverts des ouvrages fortifiés 19ème et 20ème siècles sur les hauteurs de Monfaucon, et deux points de vue.

Gratuit. RDV à 18h au Belvédère (bonnes chaussures, lainage et éclairage)

Le vendredi 17 septembre, RDV au belvédère à 18h, pour une randonnée de 5 km (tour d’horizon, redoute, fort, poste optique, BCA, blockhaus, batterie de la carrière, retour, vue de nuit. Montfaucon Belvédère de Montfaucon, 25660 Montfaucon Montfaucon Doubs

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T21:00:00

