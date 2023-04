MARCHE ET VTT EN ARGONNE, 4 juin 2023, Montfaucon-d'Argonne.

L’Amicale des Sapeurs Pompiers du Val d’Argonne organise une randonnée pédestre de 6 et 10 km et VTT de 20 km gratuite et ouverte à tous pour découvrir l’Argonne autrement. Un repas champêtre (15 € par personne) est également proposé avec au menu : apéritif, jambon à la broche, frites, fromage et dessert sur réservation.. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-04 . 0 EUR.

Montfaucon-d’Argonne 55270 Meuse Grand Est



The Amicale des Sapeurs Pompiers du Val d’Argonne is organizing a 6 and 10 km hike and a 20 km mountain bike ride, free and open to all, to discover the Argonne in a different way. A country meal (15 ? per person) is also proposed with the menu: aperitif, ham on the spit, French fries, cheese and dessert on reservation.

La Amicale des Sapeurs Pompiers du Val d’Argonne organiza una marcha a pie de 6 y 10 km y un paseo en bicicleta de montaña de 20 km, gratuitos y abiertos a todos, para descubrir la Argonne de otra manera. También se propone una comida campestre (15 € por persona) con el menú: aperitivo, jamón al espeto, patatas fritas, queso y postre previa reserva.

Die Amicale des Sapeurs Pompiers du Val d’Argonne organisiert eine kostenlose und für alle offene Wanderung von 6 und 10 km und eine Mountainbike-Tour von 20 km, um die Argonne auf andere Weise zu entdecken. Es wird auch ein ländliches Essen (15? pro Person) angeboten. Das Menü umfasst: Aperitif, Schinken am Spieß, Pommes frites, Käse und Dessert (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-04-21 par OT DU PAYS D’ARGONNE