Deuxième fête de l été à Montfarville le samedi 10 juin de 11h à 18h

45 stands d’artistes et d’auteurs seront présents dans le bourg de Montfarville (devant, derrière la mairie, chez un particulier, sur une petite partie du parking et sur le terrain des sports)

le télethon proposera la vente de frites

l’amicale des parents d’élèves et l’école proposeront des grillades, des jeux et un grand quiz .

Il s’agira pour les enfants de répondre à des questions sur les artistes et auteurs présents.

En effet nous mettrons la culture au centre du village avec le projet d’école

Les gagnants se verront récompenser par des livres qu’une grande enseigne approuvant notre projet donnera.

suivra un apéro concert gratuit avec SNOP jusqu’à 22h.

Montfarville 50760 Manche Normandie



Second summer festival in Montfarville on Saturday, June 10th from 11am to 6pm

45 stands of artists and authors will be present in the village of Montfarville (in front, behind the town hall, in a private home, on a small part of the parking lot and on the sports field)

the télethon will propose the sale of French fries

the parents? association and the school will propose grills, games and a big quiz.

The children will have to answer questions about the artists and authors present.

Indeed we will put the culture in the center of the village with the school project

The winners will be rewarded with books that a large company approving our project will give.

followed by a free aperitif concert with SNOP until 10 pm

Segundo festival de verano en Montfarville el sábado 10 de junio de 11h a 18h

45 stands de artistas y autores estarán presentes en el pueblo de Montfarville (delante, detrás del ayuntamiento, en una casa particular, en una pequeña parte del aparcamiento y en el campo de deportes)

el télethon propondrá la venta de patatas fritas

la asociación de padres y la escuela ofrecerán parrillas, juegos y un gran concurso.

Los niños tendrán que responder a preguntas sobre los artistas y autores presentes.

De hecho, pondremos la cultura en el centro del pueblo con el proyecto de la escuela

Los ganadores serán recompensados con libros que regalará una gran superficie que aprueba nuestro proyecto.

a continuación, hasta las 22.00 horas, habrá un aperitivo concierto gratuito con SNOP

Zweites Sommerfest in Montfarville am Samstag, den 10. Juni von 11 bis 18 Uhr

45 Stände von Künstlern und Autoren werden in der Ortschaft Montfarville zu finden sein (vor, hinter dem Rathaus, bei einer Privatperson, auf einem kleinen Teil des Parkplatzes und auf dem Sportplatz)

der Telethon bietet den Verkauf von Pommes frites an

der Elternverein und die Schule bieten Grillspezialitäten, Spiele und ein großes Quiz an.

Die Kinder sollen Fragen zu den anwesenden Künstlern und Autoren beantworten.

Mit dem Schulprojekt wollen wir die Kultur in den Mittelpunkt des Dorfes stellen

Die Gewinner werden mit Büchern belohnt, die ein großer Einzelhändler, der unser Projekt befürwortet, spendet.

anschließend findet bis 22 Uhr ein kostenloses Aperitif-Konzert mit SNOP statt

