Concert baroque Rue de la Poste, 6 mai 2023, Montfarville.

Musique fin 16e et 17e siècle.

Avec 2 artistes flutistes et 1 artiste viole de gambe.

Eglise de Montfarville..

2023-05-06 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-06 19:30:00. .

Rue de la Poste

Montfarville 50760 Manche Normandie



Music from the end of the 16th and 17th centuries

With 2 flutists and 1 viola da gamba artist

Church of Montfarville

Música de finales de los siglos XVI y XVII.

Con 2 flautistas y 1 violagambista.

Iglesia de Montfarville.

Musik aus dem späten 16. und 17. Jahrhundert.

Mit 2 Flötisten und 1 Gambenkünstler.

Kirche von Montfarville.

