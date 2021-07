Domazan Château de Bosc Domazan, Gard Montez à bord du Mirage 5 Château de Bosc Domazan Catégories d’évènement: Domazan

### Les journées européennes du patrimoine au Château de Bosc. Face au succès de l’animation des éditions précédentes, nous avons décidé de remettre ça cette année ! Vous pourrez vivre l’expérience insolite de monter à bord d’un Mirage 5 au Château de Bosc. Pour l’occasion, nous vous proposons un tarif réduit comprenant l’entrée aux différentes activités du domaine (musée du vélo et de la moto, ludothèque, caveau de dégustation, parc de sculptures et avions).

8€ adulte, 5,50€ enfant

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, vous aurez l'occasion de monter à bord d'un Mirage 5. Château de Bosc 651 chemin du Bosc, 30390 Domazan Domazan Gard

