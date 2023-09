Gorge Bataille & Méryll Ampe Montevideo Marseille, 11 octobre 2023, Marseille.

« Nous n’avons pas le choix : changer notre façon de produire la réalité ou cesser d’exister en tant qu’espèce. » Paul B. Preciado

Méryll Ampe improvise à partir de sources analogiques (synthétiseurs et drum machine) au son de la voix de Gorge Bataille, jouant avec l’imbrication de volumes et dynamiques, il crée des matières acérées et brutes. Gorge dresse le paysage de ce qui vient, des gouinxes aux torses plats et aux identités défaillantes, des plantes invasives aux sexes gonflées par les hormones. Sexuel, noisy, menaçant.

En coréalisation avec Montévidéo

Montevideo 3, impasse montévidéo, 13006 Marseille

