Lisette Lombé: « Eunice » Montevideo Marseille, 28 septembre 2023, Marseille.

Lecture musicale l France

Montévidéo

Histoire d’amour, de transmission et de rémission, Eunice montre l’héroïne se lancer dans une quête de vérité pour comprendre qui était sa mère. Au cours de son travail de deuil, elle s’éveille à la tendresse et au pardon, et retrouve grâce à la rencontre avec Jennah la voie de l’apaisement. Dans ce roman coup de poing, porté par une langue toute en rythmes, Lisette Combé explore la féminité, la maternité ou la sororité en rendant un hommage vibrant à la force des sentiments et des liens intimes.

En coréalisation avec Montévidéo

Avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles International

Texte lu et écrit par Lisette Lombé

Musique Cloé du Trèfle

Montevideo 3, impasse montévidéo, 13006 Marseille

