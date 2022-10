JUST LISTEN ! NUIT DES CORDES DEBUSQUEES Montevideo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Soirée 20 / 15€ – Pass festival 25 / 45€

♫♫♫ Montevideo 3, impasse montévidéo, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://befreeproductions.fr/just-listen-2022/ »}] La deuxième soirée du festival aura lieu à Montévidéo, déjà partenaire du festival en 2021. Nous aurons le plaisir d’accueillir une création unique : le trio ‘ mélangeant accordéon, voix, et traitement électroacoustique, ainsi que le groupe ‘ issu du programme d’échange The Bridge.

19h – LÀ DANS L’AIR

Catherine Jauniaux : voix / Geneviève Sorin : accordéon / João Fernandez : dispositif électro-acoustique



21h – THE BRIDGE # 2.2 : DON’T TELL

Mai Sugimoto : saxophone alto, clarinette / Raymond Boni : guitare / Anton Hatwich : contrebasse / Paul Rogers : contrebasse

+ Invités : Bernard Santacruz : contrebasse / François Wong : saxophone

https://befreeproductions.fr/just-listen-2022/

