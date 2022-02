MONTEUR POINTEUR SOUDEUR —, 1 février 2022, Saint-Denis.

MONTEUR POINTEUR SOUDEUR ———————— ### Opération JOP 2024 : FRANCHISSEMENT ISD **Vos missions principales seront les suivantes :** Sous la responsabilité du Chef d’équipe : * Préparer, ranger le matériel * Assister les monteurs et soudeurs * Réaliser des travaux de meulage, des manutentions de matériels et matériaux, découpe au chalumeau * Utiliser du matériel : outil à main, électroportatif (meuleuses), postes à souder * Réalisation des opérations de soudage (procédé 114 innershield) **Relations internes :** Compagnons / Chef de chantier / Conducteur de Travaux / Conducteur d’engins **Qualités requises :** Responsabilité • Confiance • Transparence • Exemplarité • Courage • Pugnacité • Etre diplomate • Ponctualité • Travail en équipe **Compétences techniques :** * Savoirs Minimaux de Sécurité * Utilisation d’outillage électroportatif * Caces nacelles, travail en hauteur, port du harnais * Technique d’assemblage de pièces métallique : boulonnage, utilisation de clames, etc * Expérience en soudage, qualification au procédé 114 * Compréhension et application de mode opératoire de soudage (DMOS) * Connaissance électrique * Technique de communication * Avoir une bonne gestion de l’espace * Procédures et prescriptions QSE * Utilisation chalumeau * Travaux sur échafaudage **Compétences transversales et comportementales :** * Maîtrise de la lecture et de l’écriture * Respect des consignes de sécurité * Respect du matériel * Orientation dans l’espace * Appropriation des technologies de communication et d’information * Orientation performances **Expérience Prpfesionnelle :** Souhaitée **Permis :** Souhaitée **Véhiculé :** Souhaité **Date de prise de poste :** Mars 2022 **Lieu de travail :** Saint-Denis Prise en charge des transport : Oui Mutuelle : Oui Foraires : Journée **Canditure à envoyer :** Diegane MBAYE : **[diegane.mbaye@plainecommune.fr](mailto:diegane.mbaye@plainecommune.fr)** Nouara BOUDJJERABA : **[entreprise.la-couneuve@pole-emploi.net](mailto:entreprise.la-couneuve@pole-emploi.net)**

