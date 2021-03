Saint-Ouen Geiq ile de france Saint-Ouen MONTEUR CATENAIRES Geiq ile de france Saint-Ouen Catégorie d’évènement: Saint-Ouen

Monteur Caténaires H/F ———————- **Missions :** – Aménagement du poste de travail – Mise en place des supports de lignes caténaires – Déroulage des différents câbles – Pendulage entre les câbles porteurs et les fils de contact – Réglage final de la caténaire par rapport à la voie ferrée – Montage des appareils d’interruption et des connexions électriques – Réalisation de travaux de remaniement et d’entretien **Prérequis :** Sens du travail en équipe – Notion en mécanique ou électricité – Respect des règles de sécurité Contrainte : Travail en hauteur – Possibilité de travailler de jour, de nuit, les week-ends et les jours fériés **Contrat :** Contrat de professionnalisation de 12 mois (alternance) Formation professionnel en province (1 semaine toute les 6 semaines) Lieu : Ile de France et Déplacements possibles sur toute la France Contact : Vanessa RIVIERE **[recrutement@geiqidf.fr](mailto:recrutement@geiqidf.fr)** Le GEIQ Ile de France recherche des monteurs catenaires en contrat de professionnalisation. Geiq ile de france saint ouen Saint-Ouen

