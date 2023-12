Spectacle vivant Monteton, 9 décembre 2023 14:00, Monteton.

Monteton,Lot-et-Garonne

Le samedi 9 et le dimanche 10 décembre 2 séances digital detox.

Du spectacle vivant, sans écran, sans wifi, 6 nouveaux contes fascinants et ensorcelants à chaque séance

Entrée libre, tout publique de 7 à 107 ans !

Auberge du château, samedi soir buffet à 14 euros, après la racontée.

Dimanche midi, menu à 17 euros, avant la racontée.

Réservez vos places..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Monteton 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Saturday 9 and Sunday 10 December 2 digital detox sessions.

Live entertainment, no screen, no wifi, 6 fascinating and bewitching new tales at each session

Free admission, all ages 7 to 107!

Auberge du château, Saturday evening buffet at 14 euros, after the story.

Sunday lunchtime, menu at 17 euros, before the narration.

Reserve your seats.

Sábado 9 y domingo 10 de diciembre: 2 sesiones de desintoxicación digital.

Animación en directo, sin pantallas ni wifi, 6 nuevos cuentos fascinantes y hechizantes en cada sesión

Entrada gratuita, ¡todas las edades de 7 a 107 años!

Auberge du château, buffet el sábado por la noche a 14 euros, después del cuento.

Domingo al mediodía, menú a 17 euros, antes de la narración.

Reserve ya sus entradas.

Am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Dezember 2 digital detox Sitzungen.

Live-Unterhaltung, ohne Bildschirm, ohne WLAN, 6 neue faszinierende und verzaubernde Märchen in jeder Sitzung

Eintritt frei, alle Zuschauer von 7 bis 107 Jahren!

Auberge du château, Samstagabend Buffet für 14 Euro, nach der Erzählung.

Sonntagmittag, Menü zu 17 Euro, vor der Erzählung.

Reservieren Sie Ihre Plätze.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT du Pays de Duras – CDT47