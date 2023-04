Rando Moto – Quad Téléthon, 26 novembre 2023, Monteton Monteton.

EUR 15 45 L’association Rando Moto Quad de Monteton organise une randonnée moto quad le 27 novembre pour le Telethon.

Cette randonnée est ouverte à tous (motos et quad homologués), adhérents ou non, tous niveaux sur un circuit d’environ 90 km autour de Monteton et des communes avoisinantes avec un ravitaillement en milieu de la randonnée.

La randonnée se terminera à midi par un repas à la salle des fêtes.

Les inscriptions se font uniquement par mail : randomoto@ laposte.net, avant le 22 novembre.

Aucun engagement ne sera pris sur place.

Contact : Eric Tomiet au 0

+33 6 81 05 51 65 Comité des fêtes de Monteton

