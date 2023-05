Concert Blues Rock – Fête Pentecôte – Rando moto, 27 mai 2023, Monteton.

Monteton,Lot-et-Garonne

Concert de Mister TCHANG Rock dans la soirée du samedi 27 mai, entrée gratuite.

Marché des artisans créateurs toute la journée du dimanche 28 mai.

Rando en moto autour de la communauté des communes du Pays de Duras le lundi 29 mai.

Restauration sur place uniquement le samedi et dimanche..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

Monteton 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert of Mister TCHANG Rock in the evening of Saturday, May 27th, free entrance.

Market of the craftsmen creators all the day of Sunday May 28.

Motorcycle ride around the community of communes of the Pays de Duras on Monday May 29th.

Catering on site only on Saturday and Sunday.

Concierto de Mister TCHANG Rock la noche del sábado 27 de mayo, entrada gratuita.

Mercado de artesanos creativos durante todo el domingo 28 de mayo.

Recorrido en moto por la comunidad de municipios del Pays de Duras el lunes 29 de mayo.

Catering in situ sólo los sábados y domingos.

Konzert von Mister TCHANG Rock am Samstagabend, 27. Mai, freier Eintritt.

Markt der Kunsthandwerker und Kreativen den ganzen Tag am Sonntag, 28. Mai.

Motorradtour rund um den Gemeindeverband Pays de Duras am Montag, den 29. Mai.

Verpflegung vor Ort nur am Samstag und Sonntag.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT du Pays de Duras – CDT47