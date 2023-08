THÉÂTRE ET ARTS DU GESTE MONTESQUIEU VOLVESTRE Montesquieu-Volvestre, 1 septembre 2023, Montesquieu-Volvestre.

Montesquieu-Volvestre,Haute-Garonne

Loula delgado, mime et comédienne organise ses ateliers pour la saison 2023/2024.

2023-09-01 fin : 2024-06-30 . .

MONTESQUIEU VOLVESTRE

Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



Loula delgado, mime and actress, organizes her workshops for the 2023/2024 season

Loula Delgado, mimo y actriz, organiza sus talleres para la temporada 2023/2024

Loula delgado, Pantomime und Schauspielerin organisiert ihre Workshops für die Saison 2023/2024

Mise à jour le 2023-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE