EXPOSITION MOUSTIQUES TIGRES 2e étage, 23 mai 2023, Montesquieu-Volvestre.

La médiathèque de Montesquieu-Volvestre organise du 23 au 27 mai une exposition sur les moustiques tigres..

2023-05-23 à ; fin : 2023-05-27 12:00:00. .

2e étage 3, place de l’Hôtel de Ville

Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



The media library of Montesquieu-Volvestre organizes from May 23 to 27 an exhibition on tiger mosquitoes.

La mediateca Montesquieu-Volvestre organiza del 23 al 27 de mayo una exposición sobre el mosquito tigre.

Die Mediathek in Montesquieu-Volvestre organisiert vom 23. bis 27. Mai eine Ausstellung über Tigermücken.

