Fêtes de Béquin Béquin, 18 août 2023, Montesquieu.

Venez participer aux fêtes de Béquin à Montesquieu !

Concours de belote, concours de pétanque, repas dansant et randonnée..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-20 . .

Béquin

Montesquieu 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and participate in the Béquin festival in Montesquieu!

Belote competition, petanque competition, dinner dance and hike.

¡Ven a participar en la fiesta de Béquin en Montesquieu!

Concurso de belote, competición de petanca, cena con baile y paseo.

Nehmen Sie an den Festen von Béquin in Montesquieu teil!

Belote-Wettbewerb, Boule-Wettbewerb, Tanzmahlzeit und Wanderung.

