SORTIES NATURE ET BAINS DE FORÊT Montespan, dimanche 15 septembre 2024.

Montespan Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15

fin : 2024-09-15

La Sortie Nature vous invite à poser un regard différent sur la flore, pour faire la connaissance des Plantes et de leur habitat, pour entrer dans leur intimité et repérer leurs distinctions et leurs modes d’évolution.

Stage réalisé par Valérie Catala.

La sortie se déroule dans le Comminges, au pied des Pyrénées, sur des sentiers de campagne et en forêt. Le choix définitif du lieu de sortie est validé et communiqué par mail 1 semaine avant la date car il prend en compte plusieurs critères (météo, stades de floraison de la végétation, coupes forestières…).

C’est connaître pour ensuite reconnaître et finalement respecter en connaissance de cause, car « l’on ne respecte vraiment que ce que l’on connaît ».

EUR.

Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie



