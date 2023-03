Soirée d’observation du ciel à Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Montescourt-Lizerolles . L’association Saint-Quentin Astronomie organise une soirée d’observation le samedi 1er avril à partir de 21h au stade de Montescourt-Lizerolles.

Plusieurs télescopes seront mis à disposition du public pour découvrir la planète Vénus, les cratères de la Lune et les merveilles du ciel d’hiver, avec notamment les constellations d’Orion, du Taureau et des Gémeaux. Un passage de la Station Spatiale Internationale sera observé en début de soirée.

Soirée d'observation gratuite ouverte à toutes et à tous !

saintquentin-astronomie@hotmail.com +33 3 23 05 13 93 http://stqastronomie.canalblog.com/

