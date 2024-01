NOUS AUTRES, VEILLÉE AU GRAIN Salle La Bétangeais Monterfil, 16 mars 2024, Monterfil.

NOUS AUTRES, VEILLÉE AU GRAIN Salle La Bétangeais Monterfil Samedi 16 mars, 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-16 19:30

Fin : 2024-03-16 21:30

Un cirque de poche mitonné avec amour et fantaisie. Samedi 16 mars, 19h30 1

https://subdomain-158295.placeminute.com/event/cirque/nous-autres-veillee-au-grain

Conte, clown, théâtre d’objets, marionnette, musique, chant, broderies…

Un cirque de poche mitonné avec amour et fantaisie.

Au bord d’un feu imaginaire, une femme silencieuse brode les mots d’une femme qui a beaucoup à dire. À leurs côtés, un musicien touche-à-tout et inspiré, un alchimiste des sons, une marionnette portée sur le sacré, viennent parfaire l’ouvrage. S’asseoir avec eux, c’est se laisser conter un bout de notre monde sens dessus dessous. C’est emprunter un chemin foisonnant, qui vise le coeur en prenant mille détours.

» Une trêve, un moment de partage à la croisée des chemins et des langages.

Un morceau de poésie brute, avec de vrai bout de Nous dedans. » La Mine

Salle La Bétangeais 35160 Monterfil Monterfil 35160 Ille-et-Vilaine