Le Cârouj ouvre (enfin!) ses portes au public à partir du Mercredi 1er Juillet Le Cârouj, le parc de loisirs des jeux bretons, 1 juillet 2020 10:00, Monterfil. Mercredi 1 juillet 2020, 10h00, 14h00, 16h30 Sur place Réservation préalable sans paiement en ligne https://carouj.bzh, contact@jeuxbretons.org, 0299074702 Le Cârouj rouvre le 1er juillet, dans des conditions particulières liées à la pandémie : sur réservation préalable et par tranches horaires de 2h et regroupements de 10 pers. Les détails sur le site Dès lors, il sera ouvert : • Sur réservation préalable obligatoire (sans paiement en ligne) → sur le site du Cârouj (https://carouj.bzh), bouton “Réservations” • Sur 3 tranches horaires : 10h-12h/14h-16h/16h30-18h30 • Pour 2 regroupements de 10 personnes maximum par tranche horaire (enfants-adultes payants) • Les enfants de – 5 ans (non-payants) ne sont pas comptabilisés dans les 10 pers • Le paiement des entrées se fait à l’accueil, de préférence par CB • Tous les types de paiement sont cependant acceptés (y compris Ch-Vac) Tarifs exceptionnels pour cause de pandémie : Un supplément de 3€ est appliqué aux tarifs habituels jusqu’au 30/08, pour participation aux frais des mesures sanitaires mais aussi pour un soutien à la pérennisation de notre parc. Individuels (+18 ans) : 10,50€

Famille (4 pers dont au moins 1 enfant et 1 adulte) : 23€

Enfants/Jeunes (5 ans à 18 ans) : 7,50€

Enfants de – 5 ans : gratuit

Tarif réduit et CEZAM : 7,50€ Quelques éléments du dispositif sanitaire (encore indispensable…) : • le port du masque pour le public est demandé uniquement en intérieur • les animateurs et personnels d’accueil sont équipés (masque ou visière) • gel hydroalcoolique et/ou savon sont disponibles en entrée, sortie et divers points du parc • il est demandé aux personnes venant ensemble de faire un parcours de jeux (à leur choix…) en restant ensemble • un animateur accompagne chaque groupe • la décontamination des jeux est réalisée systématiquement par nos soins après usage par le groupe mais, dans la phase d’utilisation du jeu par les membres du groupe, chacun assure lui-même le nettoyage du matériel de jeu (autogestion) Le Cârouj, le parc de loisirs des jeux bretons 38, allée du Closel 35160 Monterfil La Hillée Ille-et-Vilaine mercredi 1er juillet 2020 – 10h00 à 12h00

mercredi 1er juillet 2020 – 14h00 à 16h00

mercredi 1er juillet 2020 – 16h30 à 18h30

Heure : 10:00 - 18:30

