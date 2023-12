Nous autres – Veillée au grain Monterfil Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16 . Au bord d’un feu imaginaire, une femme silencieuse brode les mots d’une femme qui a beaucoup à dire.

À leurs côtés, un musicien touche-à-tout et inspiré, un alchimiste des sons, une marionnette portée sur le sacré, viennent parfaire l’ouvrage.

S’asseoir avec eux, c’est se laisser conter un bout de notre monde sens dessus dessous. C’est emprunter un chemin foisonnant, qui vise le cœur en prenant mille détours. Avec : Momette Marqué, Marie Laure Guennoc et Vincent Dorlac.

Technique et artistique : Sandy Ralambondrainy, Erwann Cadoret,

Laurent Cadilhac. . Monterfil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme de Brocéliande

