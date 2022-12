Stage d’été en Brocéliande Monterfil (35) Monterfil Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Stage d'été en Brocéliande 21 – 23 juillet 2023 Monterfil (35)

Stage instrument ou conte : 165 € / Stage danses 145 €

Monterfil, commune résolument ancrée dans les traditions de Haute Bretagne, accueille un stage de musique traditionnelles, danses bretonnes et contes en Pays de Brocéliande.

TVB Productionspropose un STAGE D'ÉTÉ EN BROCÉLIANDE, toujours dans la jolie petite localité bretonne de Monterfil 35.

MUSIQUE TRADITIONNELLE – DANSE – CONTE

MUSIQUE TRADITIONNELLE – DANSE – CONTE violon avec Pierrick Lemou harpe celtique avec Dimitri Boekhoorn

accordéon diato avec Yann-Fañch Perroches

conte avec Marie Chiff’mine

danses bretonnes avec Hervé Lambrecht

