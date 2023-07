Exposition de restitution – Résidence du collectif Ne Rougissez Pas Montereau Montereau-Fault-Yonne Catégories d’Évènement: Montereau-Fault-Yonne

Seine-et-Marne Exposition de restitution – Résidence du collectif Ne Rougissez Pas Montereau Montereau-Fault-Yonne, 21 juillet 2023, Montereau-Fault-Yonne. Exposition de restitution – Résidence du collectif Ne Rougissez Pas Vendredi 21 juillet, 13h30 Montereau Entrée libre Exposition de restitution des travaux réalisés par les participants aux ateliers animés par le collectif Ne Rougissez Pas.

Lieu à définir. Montereau Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T13:30:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00

2023-07-21T13:30:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Montereau-Fault-Yonne, Seine-et-Marne Autres Lieu Montereau Adresse Montereau-Fault-Yonne Ville Montereau-Fault-Yonne Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Montereau Montereau-Fault-Yonne

Montereau Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montereau-fault-yonne/