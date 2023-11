Comédie Française La puce à l’oreille LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU, 26 janvier 2024, MONTEREAU.

Comédie Française La puce à l’oreille LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:30 (2024-01-26 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

La puce à l’oreille (2 : L-D-22-8130) présente ce concert. COMEDIE FRANCAISELa puce à l’oreilleCréée en 1907, la pièce de Feydeau montre que sa mécanique comique repose sur le quiproquo dont il use ici pour démêler les déboires conjugaux et unir ceux qui s’aiment. Raymonde Chandebise soupçonne son époux de la tromper, un colis provenant de l’hôtel du Minet-Galant lui met La Puce à l’oreille . Bien décidée à le pincer, elle lui donne rendez-vous audit établissement. La ressemblance est frappante entre Chandebise, assureur bourgeois, et Poche, valet ivrogne de l’hôtel des amours adultères. Les portes claquent et les malentendus abondent pour le bonheur du spectateur.Accès handicapé et PMR par un ascenseur, parking gratuit à proximité. Venir au minimum 45 minutes avant l’heure indiqué sur votre billetPMR : 0164707139 Comédie Française La puce à l’oreille

LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU MONTEREAU 3, Rue Pierre Brossolette Seine-et-Marne

35.2

EUR35.2.

