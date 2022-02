Monter un opéra, de la partition à la représentation Auditorium du château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Monter un opéra, de la partition à la représentation Auditorium du château de Versailles, 10 mars 2022, Versailles. Monter un opéra, de la partition à la représentation

Auditorium du château de Versailles, le jeudi 10 mars à 15:15

_**Par Charles di Meglio, directeur artistique, Assistant chorégraphique pour les productions « Richard Cœur de Lion » et « La Caravane du Caire »**_ Intervenant sur plusieurs aspects des deux productions récentes d’opéras de André-Modeste Grétry, Richard Cœur de Lion (Opéra royal de Versailles) et La Caravane du Caire (co-production entre l’Opéra de Tours et l’Opéra royal qui se tiendra en juin 2023), montées avec la même équipe créative, Charles di Meglio vous révélera les secrets qui font qu’une sortie à l’opéra est toujours un moment magique.

Inscription obligatoire – Tarif 12€ – gratuit pour les enfants et les étudiants

Une conférence de la Société des Amis de Versailles pour découvrir tous les secrets qui font qu’une sortie à l’opéra est toujours un moment magique. Auditorium du château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T15:15:00 2022-03-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Auditorium du château de Versailles Adresse Place d'Armes, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Auditorium du château de Versailles Versailles Departement Yvelines

Auditorium du château de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Monter un opéra, de la partition à la représentation Auditorium du château de Versailles 2022-03-10 was last modified: by Monter un opéra, de la partition à la représentation Auditorium du château de Versailles Auditorium du château de Versailles 10 mars 2022 Auditorium du château de Versailles Versailles Versailles

Versailles Yvelines