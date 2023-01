MONTER A CHEVAL EN FEVRIER, C’EST LE PIED ! Saint-Fargeau Saint-Fargeau Saint-Fargeau Catégories d’Évènement: Saint-Fargeau

MONTER A CHEVAL EN FEVRIER, C'EST LE PIED ! Lieu-dit Les Grilles SAINT FARGEAU Saint-Fargeau Yonne

2023-02-20 09:00:00 – 2023-02-25 17:30:00

SAINT FARGEAU Lieu-dit Les Grilles

Yonne Saint-Fargeau 70 75 EUR Stage d’équitation pour enfants et ados. Tous les matins, leçons en manège par groupes de niveaux pour apprendre et progresser.

Les après-midis, découverte de nouvelles disciplines équestres ludiques et variées comme l’équifun, le pony games, le hunter…

Formule à la ½ journée, à la journée (avec repas du midi et goûter) ou semaine

+ d’infos par mail : ledomainedesgrilles@gmail.com ledomainedesgrilles@gmail.com +33 3 86 74 12 11 SAINT FARGEAU Lieu-dit Les Grilles Saint-Fargeau

